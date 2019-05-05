В Брянской области ищут пропавшего 60-летнего Николая Панченко

5 Май 22:09 2019-05-05T22:09:30+03:00

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На Брянщине ищут пропавшего 60-летнего Николая Панченко. Мужчина пропал 4 мая в деревне Глаженка в Брянском районе.

Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск" мужчине необходима медицинская помощь.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, глаза голубые среднего телосложения.

Был одет в темно-синий спортивный свитер, темные спортивные брюки и темные тапки.

Особая примета: мужчина лысый.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем брянце, просят звонить по телефонам: 112 и 8(800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU