В Брянской области ищут пропавшего 60-летнего Николая Панченко
Мужчина пропал 4 мая
Брянец пропал 4 мая.
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На Брянщине ищут пропавшего 60-летнего Николая Панченко. Мужчина пропал 4 мая в деревне Глаженка в Брянском районе.
Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск" мужчине необходима медицинская помощь.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, глаза голубые среднего телосложения.
Был одет в темно-синий спортивный свитер, темные спортивные брюки и темные тапки.
Особая примета: мужчина лысый.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем брянце, просят звонить по телефонам: 112 и 8(800)700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU