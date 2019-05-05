В понедельник воздух на Брянщине прогреется до плюс 25 градусов

СЕГОДНЯ 19:22 2019-05-05T19:22:50+03:00

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В понедельник, 6 мая, воздух на территории Брянской области прогреется до плюс 25 градусов. Будет преобладать переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер подует южный со скоростью 7-12 метро в секунду. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU