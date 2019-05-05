В Севском районе нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-05T18:28:43+03:00

Артиллерийский снаряд пролежал в земле больше 70 лет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Севском районе нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. О взрывоопасной находке оперативному дежурному МЧС сообщили днем в воскресенье, 5 мая.

- Взрывоопасный предмет обнаружили в поле вблизи села Троебортное, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На место обнаружения выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

Благодаря действиям спасателей в 13.30 артиллерийский снаряд, который пролежал в земле больше 70 лет изъяли и уничтожили.

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ИСТОЧНИК KP.RU