В Севском районе нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны
Боеприпас уничтожили
Артиллерийский снаряд пролежал в земле больше 70 лет.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Севском районе нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. О взрывоопасной находке оперативному дежурному МЧС сообщили днем в воскресенье, 5 мая.
- Взрывоопасный предмет обнаружили в поле вблизи села Троебортное, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На место обнаружения выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.
Благодаря действиям спасателей в 13.30 артиллерийский снаряд, который пролежал в земле больше 70 лет изъяли и уничтожили.
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ИСТОЧНИК KP.RU