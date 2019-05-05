2019-05-05T14:20:11+03:00
Общество

В Брянской области начнут оказывать паллиативную медицинскую помощь детям

В регионе также появится выездная патронажная служба
Елена РАКОВА
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Для оказания паллиативной помощи детям разработали план мероприятий.Для оказания паллиативной помощи детям разработали план мероприятий.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области собираются начать оказывать паллиативную медицинскую помощь детям. Такое решение было принято на совещании в региональном правительстве. Кроме того, на базе областной детской больницы заработает выездная патронажная служба.

"Данное решение принято с учетом потребности в оказании паллиативной медицинской помощи детям старше 4-х лет. Разработан План мероприятий («дорожная карта») по оказанию паллиативной помощи детям Брянской области, начата работа по его исполнению. Помимо этого, в «Дубровском детском доме-интернате для умственно отсталых детей» будут созданы дополнительные условия для организации ухода за паллиативными детьми (будут приобретены технические средства реабилитации, медицинское оборудование, изделия медицинского назначения). Данная комплексная работа позволит качественно улучшить предоставление медицинских услуг паллиативным детям, а также уход и присмотр за ними." - сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам ребенка в Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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