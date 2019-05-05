2019-05-05T13:56:01+03:00
Общество

Истощенного четырехлетнего брянского мальчика перевели из реанимации московской больницы

После майских праздников ребенка планируют вернуть на Брянщину
Елена РАКОВА
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Уже на следующей неделе ребенок может вернуться домой.Уже на следующей неделе ребенок может вернуться домой.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Четырехлетний истощенный брянский малыш Саши, похоже, идет на поправку. В конце марта ребенка в тяжелом состоянии срочно перевезли из брянского детского дома в московскую детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского. Из-за тяжелой травмы мальчик не мог самостоятельно глотать и передвигаться. Жизнь ребенка висела на волоске. 16 апреля столичные врачи провели ему успешную операцию по замене гастростомы.

"Сашенька после проведенной операции переведен из реанимации в педиатрическое отделение. Ребеночек находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, состояние малыша стабильное. Предположительно, после майских праздников планируется его возвращение в Брянскую область." - сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

При этом на Брянщине решили начать оказывать паллиативную медицинскую помощь детям и создать выездную патронажную службу на базе Брянской областной детской больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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