Истощенного четырехлетнего брянского мальчика перевели из реанимации московской больницы

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-05T13:56:01+03:00

Уже на следующей неделе ребенок может вернуться домой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Четырехлетний истощенный брянский малыш Саши, похоже, идет на поправку. В конце марта ребенка в тяжелом состоянии срочно перевезли из брянского детского дома в московскую детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского. Из-за тяжелой травмы мальчик не мог самостоятельно глотать и передвигаться. Жизнь ребенка висела на волоске. 16 апреля столичные врачи провели ему успешную операцию по замене гастростомы.

"Сашенька после проведенной операции переведен из реанимации в педиатрическое отделение. Ребеночек находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, состояние малыша стабильное. Предположительно, после майских праздников планируется его возвращение в Брянскую область." - сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

При этом на Брянщине решили начать оказывать паллиативную медицинскую помощь детям и создать выездную патронажную службу на базе Брянской областной детской больницы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU