В Брянске отправили за решетку двух участников банды наркоторговцев

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-05T12:27:21+03:00

В колонии они проведут по десять лет

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Брянский областной суд отправил за решетку двух наркоторговцев. Одного - на 10 лет, второго на 10,5 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режимов. Приговор вступил в законную силу.

- В январе прошлого года во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Брянской области задержали участников преступной группы, - рассказывают в пресс-службе регионального УФСБ. - На двух россиян, которые по версии следствия, были причастны к организации канала поставки в Брянск синтетического наркотика, так называемой "соли" завели уголовное дело. Наркотики участники преступной группы сбывали бесконтактным способом.

В декабре прошлого года Фокинский районный суд Брянска признал двух соучастников виновными. И приговорил к реальным срокам заключения. Осужденные попытались обжаловать приговор в областном суде. Но высшая инстанция оставила первоначальный вердикт без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU