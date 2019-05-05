Брянские водолазы отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-05T16:33:42+03:00

В этом году службе исполнилось 35 лет

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Брянские водолазы 5 мая отмечают профессиональный праздник. В этом году водолазной службе в нашем регионе исполнилось 35 лет.

В Брянской области первые водолазы появились в 1984 году, они работали при жилищно-коммунальном хозяйстве. В 1986 году водолазная служба была передана в Государственную инспекцию по маломерным судам Министерства природных ресурсов. В 2003 году Государственная инспекция по маломерным судам вошла в состав МЧС России. С 2005 году водолазную службу вывели из состава ГИМС в Брянский пожарно-спасательный центр, который создали 5 мая 2005 года.

- На сегодняшний день на счету водолазного поисково-спасательного отряда Брянского пожарно-спасательного центра - сотни спасенных жизней, - рассказал начальник водолазного поисково-спасательного отряда Брянского пожарно-спасательного центра Руслан Гринев. -Множество поднятых боеприпасов времен Великой Отечественной войны, работа для помощи правоохранительным органам и многое другое.

СПРАВКА "КП"

5 мая 1882 года Указом императора Александра III была создана первая в мире школа водолазов. 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот праздник как профессиональный был учрежден в 2002 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU