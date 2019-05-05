В Унече автомобилистка сбила велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-05T11:32:51+03:00

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Автомобилистка сбила 50-летнего велосипедиста в Унече. Дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов утром в субботу, 4 мая, на улице Стародубской.

- По предварительной информации, 50-летняя автомобилистка ехала на "Хонда аккорд" по улице Твардовского в сторону улицы Стародубской, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - При повороте налево на перекрестке она не пропустила 50-летнего велосипедиста, который двигался со стороны улицы Володарского в сторону улицы Дачной.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у велосипедиста перелом шейки правого плеча и госпитализировали его.

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ИСТОЧНИК KP.RU