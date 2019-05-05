2019-05-05T10:26:20+03:00
Общество

В Брянск на празднование Дня Победы планирует приехать президент польского Конина

Елена РАКОВА
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Брянск готовится к празднованию Дню Победы.Брянск готовится к празднованию Дню Победы.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Президент польского города Конин планирует приехать в Брянск на празднование Дня Победы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Александр Хлиманков.

"Город полон зелени, его быстро очистили, полным ходом готовимся к нашему главному празднику. Исполнительной власти даны указания лично навестить и поздравить наших ветеранов. Мы очень ждем и надеемся на их участие в празднованиях. Управления культуры и образования Брянска уже проводят мероприятия, посвященные великой дате в истории России. Наши дети учатся с гордостью рассказывать о подвигах своих прадедов. Старшие поколения чтут и передают эту память. Разделить с нами эти ритуалы приедут наши польские друзья. Президент города Конина планирует принять участие в наших торжествах 9 мая. Брянск всегда рад друзьям!", - написал Александр Хлиманков.

Напомним, польский город Конин является побратимом Брянска. Соглашение о региональном сотрудничестве между Брянском и Конином было подписано в 1995 году. Бессрочное соглашение о взаимном сотрудничестве между нашими городами появилось в 2003 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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