В понедельник, 6 мая, в центре Брянска ограничат движение
В городе устроят генеральную репетицию торжественного шествия парадных расчетов Брянского гарнизона
В преддверии Дня Победы в Брянске устроят генеральную репетицию торжественного шествия.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Генеральная репетиция торжественного шествия парадных расчетов Брянского гарнизона, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет в понедельник, 6 мая.
Парадные расчеты промарширую по центру Брянска с 19.00 до 21.00. Им предстоит еще раз отработать построение и движение в колонне.
На время репетиции в ограничат движение и парковку транспорта на территории, прилегающей к домам №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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