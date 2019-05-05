2019-05-05T08:28:47+03:00
Общество

В понедельник, 6 мая, в центре Брянска ограничат движение

В городе устроят генеральную репетицию торжественного шествия парадных расчетов Брянского гарнизона
Елена РАКОВА
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В преддверии Дня Победы в Брянске устроят генеральную репетицию торжественного шествия.В преддверии Дня Победы в Брянске устроят генеральную репетицию торжественного шествия.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Генеральная репетиция торжественного шествия парадных расчетов Брянского гарнизона, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет в понедельник, 6 мая.

Парадные расчеты промарширую по центру Брянска с 19.00 до 21.00. Им предстоит еще раз отработать построение и движение в колонне.

На время репетиции в ограничат движение и парковку транспорта на территории, прилегающей к домам №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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