В понедельник, 6 мая, в центре Брянска ограничат движение

СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-05T08:28:47+03:00

В преддверии Дня Победы в Брянске устроят генеральную репетицию торжественного шествия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Генеральная репетиция торжественного шествия парадных расчетов Брянского гарнизона, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет в понедельник, 6 мая.

Парадные расчеты промарширую по центру Брянска с 19.00 до 21.00. Им предстоит еще раз отработать построение и движение в колонне.

На время репетиции в ограничат движение и парковку транспорта на территории, прилегающей к домам №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU