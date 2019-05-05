2019-05-05T09:22:16+03:00
Спорт

В Трубчевске стартовал детский турнир по хоккею

Соревнования будут идти три недели
Елена РАКОВА
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В Турнире принимают участие ребята 8-9 лет.В Турнире принимают участие ребята 8-9 лет.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Трубчевске на ледовой арене "Вымпел" стартовали детские соревнования по хоккею "Турнир Победы". В них участвуют ребята 2010-2011 годов рождения. Игры будут идти три недели. За звание победителя будут бороться команды из Железногорска, Орла, Климово и Трубчевска.

Перед началом турнира участники почтили память всех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, минутой молчания.

- Особую атмосферу и торжественность турниру придало появление участников акции "Бессмертный полк" - воспитанников хоккейной секции "Вымпела" и трубчевских юнармейцев - с портретами своих предков - участников и ветеранов Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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