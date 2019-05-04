2019-05-04T22:50:11+03:00
Общество

В воскресенье воздух на Брянщине прогреется до плюс 24 градусов

Местами возможна гроза
Елена РАКОВА
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В воскресенье, 5 мая, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой дождь, а в некоторых районах - гроза.

Ветер подует южный со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозе местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит плюс 6-11 градусов. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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