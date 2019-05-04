Брянское "Динамо" разгромило столичное "Торпедо" со счетом 3:0
В субботу, 4 мая, брянское "Динамо" на своем поле принимало футболистов из московского клуба "Торпедо". Игра прошла в рамках 22 тура чемпионата ОЛИМП-Первенства России по футболу.
Матч ожидался интересный. Динамовцы не знали неудач в 11 последних матчах. А столичные футболисты ни разу не проиграли в нынешнем сезоне.
В первом тайме футболисты обеих команд присматривались друг к другу. И действовали осторожно. Но конце первого тайма "Динамо" распечатало ворота гостей. Гол на свой счет записал Николай Вдовиченко.
На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Второй тайм начался под диктовку хозяев поля. Уже на 50-й минуте Валерий Сорокин удвоил преимущество динамовцев. Столичные футболисты предприняли несколько попыток сравнять счет. Но ворота "Динамо" сохранились в неприкосновенности.
Точку в игре на 87-й минуте поставил Ника Чхапелия. Он забил третий гол в ворота "Торпедо" и довел счет до разгромного.
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Голы брянского "Динамо" в игре с московским "Торпедо".
ИСТОЧНИК KP.RU