Из Брянска вылетел первый в этом сезоне самолет в Сочи

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-04T14:18:23+03:00

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Из Брянска вылетел первый в этом году самолет в Сочи. Самолет авиакомпании "Азимут" отправился из брянского аэропорта в 10.45. Он приземлился в аэропорту южного города в 12.25.

Первый рейс из нашего города вылетел почти полностью загруженным. В самолете вместимостью 100 пассажиров в полет отправились около 90 брянцев.

Из Сочи лайнер вылетел в 13.25. Судя по расписанию, он должен приземлиться в Брянске в 16.00.

Кстати, с 13 мая стартуют вылеты из Брянска в Анапу, с 14 мая - в Симферополь. А с 26 мая начнутся чартерные рейсы в Анталью.

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ИСТОЧНИК KP.RU