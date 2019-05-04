В Почепе нашли магазинного вора по снимку в газете

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-04T12:30:15+03:00

На поиски магазинного вора у полицейских ушло чуть больше недели. Фото: Елена РАКОВА

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Необычный способ поисков магазинного вора опробовали почепские полицейские. Чтобы найти злоумышленника, они опубликовали его фото в газете. Стражам порядка пришлось пойти на такой шаг, потому что по видеозаписи из магазина не удалось распознать лицо преступника.

Кража произошла в одном из магазинов самообслуживания в Почепе. Немолодой мужчина, который постоянно озирался по сторонам, сразу привлек внимание продавцов. Сотрудницы торгового зала решили проследить за подозрительным покупателем, однако тот, выбрав колбасу и сосиски, прошел на кассу.

- Когда продавец озвучила сумму, которую мужчина должен был заплатить, он стал громко возмущаться «грабительскими ценами», - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Затем он схватил неоплаченный товар и выбежал из магазина.

Все это полицейские увидели на предоставленной сотрудниками магазина видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале. Но лицо злоумышленника было плохо видно, поэтому стражи порядка обратились в СМИ. После того, как снимок предполагаемого вора опубликовали в местной газете, жители Почепа узнали на нем 62-летнего местного жителя. У которого уже бывали проблемы с законом.

Подозреваемый написал явку с повинной и пообещал возместить нанесенный ущерб. На пенсионера завели уголовное дело по статье "Грабеж". За это пожилому мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU