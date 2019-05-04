В Советском районе Брянска неизвестные повредили припаркованные машины

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-04T08:37:51+03:00

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Неприятный сюрприз получили владельцы шести автомобилей, припаркованных в Советском районе на улице Брянского фронта. В ночь на 4 мая сразу несколько машин стали жертвами злоумышленников. У авто, припаркованных во дворах домов в 5-м микрорайоне сорвали номера и разбили лобовое окно.

Фотографии поврежденной техники брянцы опубликовали в соцсети. На снимках видно, что с шести автомобилей разного класса сорвали номера. А на лобовое стекло одно из них злоумышленники бросили тротуарную плитку и разбили его.

В комментариях к посту горожане возмущаются таким хулиганством и не понимают по какому принципу нападавшие выбирали авто. Все машины припаркованы в разных местах. При этом брянцы требуют непременно наказать виновных, хотя предполагают, что подобное хулиганство могло быть делом рук нетрезвых горожан.

От злоумышленников пострадали шесть автомобилей. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU