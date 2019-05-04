В Брянске ночью сгорел торговый павильон

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-04T08:08:19+03:00

Торговый павильон сгорел в поселке Большое Полпино. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Ночью 4 мая в Володарском районе Брянска сгорел торговый павильон. О возгорании павильона на улице Молокова в поселке Большое Полпино оперативному дежурному МЧС сообщили в 2.38 ночи.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №28 и специальной пожарно-спасательной части, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Подразделения прибыли на место в 2.44.

Огонь полыхал в отдельно павильоне размером 20 на 20 метров. При этом пламя успело распространиться на площади 10 квадратных метров.

В 3.11 распространение огня удалось прекратить. В 3.12 пожар полностью потушили. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU