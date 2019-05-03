В первую субботу мая на Брянщине ожидается дождь

3 Май 21:51 2019-05-03T21:51:40+03:00

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В субботу, 4 мая, в Брянской области будет облачная погода, днем возможен небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер - юго-западный, скорость - 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до плюс 5-10 градусов. Днем будет плюс 14-19.

Также, сообщает МЧС, в Брянской области сохраняется 1-й класс пожарной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU