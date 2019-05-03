В первую субботу мая на Брянщине ожидается дождь
Днем воздух прогреется до 19 градусов тепла
В Брянской области сохраняется 1-й класс пожарной опасности.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В субботу, 4 мая, в Брянской области будет облачная погода, днем возможен небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Ветер - юго-западный, скорость - 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до плюс 5-10 градусов. Днем будет плюс 14-19.
Также, сообщает МЧС, в Брянской области сохраняется 1-й класс пожарной опасности.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU