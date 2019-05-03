Брянские пожарные опять тушили дачу
В пятницу, 3 мая, в Брянске загорелась дача. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области, пожар произошел днем на улице Фокина в Советском районе.
На место выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн.
- По прибытию спасатели обнаружили, что по всей площади горит дачный дом, - говорят МЧС. – В 13.15 пожар был ликвидирован.
К счастью, дача была не жилая и никто не пострадал. Причину пожара установят специалисты.
Напомним, в четверг, 2 мая дачный дом загорелся в деревне Глаженка Брянского района. Тогда тоже обошлось без пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU