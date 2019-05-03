Брянские пожарные опять тушили дачу

3 Май 20:29 2019-05-03T20:29:47+03:00

Пожар произошел днем на улице Фокина в Советском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К счастью, там никто не жил

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В пятницу, 3 мая, в Брянске загорелась дача. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области, пожар произошел днем на улице Фокина в Советском районе.

На место выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн.

- По прибытию спасатели обнаружили, что по всей площади горит дачный дом, - говорят МЧС. – В 13.15 пожар был ликвидирован.

К счастью, дача была не жилая и никто не пострадал. Причину пожара установят специалисты.

Напомним, в четверг, 2 мая дачный дом загорелся в деревне Глаженка Брянского района. Тогда тоже обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU