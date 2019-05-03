2019-05-03T19:56:15+03:00
Происшествия

Брянца осудили за незаконное приобретение и хранение оружия

Ему назначили полтора года колонии
Ольга УМАРОВА
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянском районном суде прошел суд над местным жителем за незаконное приобретение и хранение оружия. Сотрудники Управления ФСБ России по Брянской области обнаружили склад огнестрельного оружия, боеприпасов различного калибра и взрывчатого вещества.

В апреле над причастным к контрабанде оружия прошел суд.

- Обвиняемого признали виновным и приговорили к 1 году 6 месяцам колонии поселении, - рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Брянской области. - Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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