Брянца осудили за незаконное приобретение и хранение оружия
Ему назначили полтора года колонии
Приговор вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянском районном суде прошел суд над местным жителем за незаконное приобретение и хранение оружия. Сотрудники Управления ФСБ России по Брянской области обнаружили склад огнестрельного оружия, боеприпасов различного калибра и взрывчатого вещества.
В апреле над причастным к контрабанде оружия прошел суд.
- Обвиняемого признали виновным и приговорили к 1 году 6 месяцам колонии поселении, - рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Брянской области. - Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU