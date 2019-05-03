Росгвардия напомнила брянским болельщикам об осторожности

СЕГОДНЯ 17:45 2019-05-03T17:45:36+03:00

На стадионе «Динамо» пройдет футбольный матч с москвичами

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Брянцев предупредили об осторожности на футбольном поле. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области, 4 мая в рамках «ОЛИМП – Первенства ПФЛ» на стадионе «Динамо» в Брянске состоится матч ФК «Динамо» (Брянск) - ФК «Торпедо» (Москва). Начало – в 17:00.

За порядком будут следить сотрудники Росгвардии и регионального УМВД.

- На стадион зрителей будут пропускать через рамки металлодетекторов, - говорят в пресс-службе. - В случае нарушения зрителями правил поведения, их привлекут к административной ответственности. Во время матча прилегающие территории будут патрулировать дополнительные наряды.

ВАЖНО

Что под запретом на матче

- Находиться в алкогольном или наркотическом опьянении, а также употреблять алкоголь, наркотические или психотропные вещества на стадионе.

- Проносить режущие предметы, стеклянную тару, а также пиротехнические изделия.

- Разжигать факелы или костры, использовать пиротехнические изделия независимо от их типа и назначения, поджигать любые предметы.

- Осуществлять действия, создающие угрозу жизни, здоровью или безопасности себе, другим лицам, в том числе посредством бросания каких-либо предметов в направлении других лиц, а также в направлении футбольного поля или на само футбольное поле.

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ИСТОЧНИК KP.RU