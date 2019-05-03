В Брасовском районе вор забрался на мебельную фабрику

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-03T12:59:19+03:00

До суда подозреваемый будет находиться в СИЗО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Брянские полицейские раскрыли кражу с пилорамы. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, инцидент произошел в декабре прошлого года в поселке Локоть Брасовского района. Злоумышленник проник на местную мебельную фабрику, разбив окно пилорамы. С собой он унес устройство для заточки ленточных пил.

Через два полицейские установили личность подозреваемого - 46-летнего местного жителя. Но он успел скрыться и мужчину объявили в розыск. Задержали беглеца в Подмосковье.

По словам подозреваемого, устройство для заточки пил он успел продать, а ущерб возместить не может. Также выяснилось, что его уже судили за кражи и недавно условно-досрочно освободили из колонии.

- Мужчину вернули в колонию, где он отбыл несколько месяцев, - говорят в УМВД. - После этого его этапировали в Брянскую область и поместили в СИЗО на время следствия.

По статье «Кража» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU