2019-05-03T11:28:27+03:00
Происшествия

В ДТП на площади Партизан в Брянске пострадали три человека

Водитель «Шевроле» врезался в «Ладу»
Ольга УМАРОВА
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В ГИБДД рассказали о ночном ДТП на пощади Партизан.В ГИБДД рассказали о ночном ДТП на пощади Партизан.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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Стали известны подробности ночного ДТП в центре Брянска. Напомним, ночью в четверг, 2 мая, здесь столкнулись две легковушки.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, авария произошла около часа ночи. По предварительной информации, 39-летний водитель Chevrolet Aveo ехал со стороны улицы Пересвета по улице Красноармейской. Поворачивая по крайней левой полосе на проспект Ленина, он не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-21074. За рулем отечественного авто сидел 22-летний водитель.

Итог – трое пострадавших. В «Шевроле» 25-летний пассажир получил ушиб грудной клетки, а 20-летняя пассажирка - растяжение связок шейного отдела позвоночника. Пострадал и водитель «Лады»: ушиб височной области и пальцев правой руки.

- Всех раненых отпустили домой с назначением лечения, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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