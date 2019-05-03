В Карачевском районе столкнулись две иномарки
На трассе в Карачевском районе столкнулись две легковушки. ДТП произошло в четверг, 2 мая, около двух часов дня на участке «Орёл-Смоленск», передает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, разворачиваясь, не уступил дорогу Chevrolet Lacetti. Вторая иномарка ехала по «встречке», за рулем находился 34-летний мужчина.
- Машины столкнулись, - говорят в ГИБДД. – Пострадала 67-летняя пассажирка «Шевроле». Она получила обширную рану лба. Врачи выписали ей лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU