2019-05-03T11:02:17+03:00
Происшествия

В Карачевском районе столкнулись две иномарки

Пострадала 67-летняя пассажирка
Ольга УМАРОВА
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ДТП произошло 2 мая.ДТП произошло 2 мая.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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На трассе в Карачевском районе столкнулись две легковушки. ДТП произошло в четверг, 2 мая, около двух часов дня на участке «Орёл-Смоленск», передает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, разворачиваясь, не уступил дорогу Chevrolet Lacetti. Вторая иномарка ехала по «встречке», за рулем находился 34-летний мужчина.

- Машины столкнулись, - говорят в ГИБДД. – Пострадала 67-летняя пассажирка «Шевроле». Она получила обширную рану лба. Врачи выписали ей лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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