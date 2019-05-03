В Брянске дорожники продолжают работать на выходных
Брянские дорожники не останавливают работу в майские выходные. Об этом свидетельствуют фото в соцсетях. На снимках видно, что возле памятника Артиллеристам в Брянске начали менять асфальт.
Работы идут на участке от памятника Артиллеристам до бассейна ДОСААФ. Правда, в комментариях пользователи заметили, что «снятый асфальт ровнее, чем было до снятия».
Напомним, перед 9 мая брянские власти потребовали от дорожников провести ямочный ремонт на всех проблемных участках. Работы на проезжей части должны идти весь световой день, без выходных.
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ИСТОЧНИК KP.RU