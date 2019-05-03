2019-05-03T10:03:07+03:00
Происшествия

Под Брянском сгорела дача

Никто не пострадал
Ольга УМАРОВА
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Причину пожара установят эксперты.Причину пожара установят эксперты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В деревне Глаженка Брянского района потушили дачный дом. О пожаре стало известно в половину девятого вечера в четверг, 2 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. Спасатели обнаружили, что дачный дом полностью охвачен огнем.

- На тушение подали два ручных пожарных ствола, - говорят в МЧС. - В 21.13 пожар полностью потушили.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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