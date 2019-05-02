Начальнику полиции Брянска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 21:17 2019-05-02T21:19:21+03:00

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Начальнику УМВД по городу Брянску и бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».

- По версии следствия, правоохранители осенью прошлого года возвратили изъятую партию табака стоимостью 4,5 миллиона рублей, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Продукцию изъяли в рамках уголовного дела о незаконном ввозе на территорию страны.

Расследование уголовного дела продолжается.

- Факт нарушения порядка хранения и выдачи изъятой продукции установила областная прокуратура, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Материалы проверки направили в Следственный комитет и оперативно-розыскную часть собственной безопасности УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU