В поселке Жирятино 17-летний водитель без прав сбил пешехода и врезался в столб
В брянском поселке Жирятино 17-летний водитель ВАЗ-2107 сбил 40-летнюю женщину на тротуаре, а потом врезался в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале третьего ночи в среду, 1 мая, на улице Ленина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Автомобилист попытался развернуться, но сбил пешехода. Водитель продолжил движение, после чего врезался в столб.
Оказалось, что парень сел за руль без водительских прав.
У женщины диагностировали ушибы бедра и лица. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU