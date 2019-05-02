2019-05-02T17:23:01+03:00
Происшествия

В поселке Жирятино 17-летний водитель без прав сбил пешехода и врезался в столб

Пострадавшую госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В брянском поселке Жирятино 17-летний водитель ВАЗ-2107 сбил 40-летнюю женщину на тротуаре, а потом врезался в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале третьего ночи в среду, 1 мая, на улице Ленина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист попытался развернуться, но сбил пешехода. Водитель продолжил движение, после чего врезался в столб.

Оказалось, что парень сел за руль без водительских прав.

У женщины диагностировали ушибы бедра и лица. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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