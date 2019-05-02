Житель Дятькова украл из незапертого гаража сварочный аппарат, компрессор и бензопилу

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-02T17:05:26+03:00

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Жителя брянского города Дятьково подозревают в краже сварочного аппарата, компрессора и бензопилы из незапертого гаража. В полицию обратился 35-летний потерпевший из поселка Любохна. Мужчины не было дома примерно три часа. Когда он вернулся, заметил, что во дворе побывал посторонний. А из гаража пропал электроинструмент.

- Через двое суток полицейские вычислили подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался 45-летний мужчина, которого раньше не раз судили за кражи и угоны.

Брянец рассказал, что у дома потерпевшего сломался его мопед. Хозяин предложил поставить технику в гараж. На следующий день он вернулся за мопедом. Но хозяина не было дома, поэтому он присвоил электроинструмент.

Дома у мужчины стражи порядка нашли сварочный аппарат. В пункте приема металлолома – бензопилу. А кому задержанный продал компрессор, он не вспомнил.

На брянца завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU