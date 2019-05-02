2019-05-02T15:57:43+03:00
Политика

Депутатские кубометры для юных брянских столяров

Бежицкую школу №44 обеспечили дубом и сосной на два года вперед
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Над школой в этом году взял шефство благотворительный фонд брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина.Над школой в этом году взял шефство благотворительный фонд брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина.
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Два с лишним кубометра досок сосны и дуба различных размеров прибыли сегодня в брянскую школу коррекции и развития VIII вида № 44. Над школой, в числе других, в этом году взял шефство благотворительный фонд брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина. В ходе региональной недели в конце апреля Борис Романович посетил учебное заведение вместе с первым лицом ЛДПР в Брянской областной Думе Сергеем Антошиным.

Тогда депутаты пообщались с педагогическим коллективом, чтобы наметить планы помощи школе. Директор Наталья Викторовна Носова посетовала на старые окна, негодные маты в гимнастическом зале, нехватку материалов для школьных столярных мастерских. Отдельное спасибо депутату Брянской областной Думы Андрею Богатикову, который решил вопрос с приобретением и доставкой в школу древесины для обучения ребят ремеслу.

Как с благодарностью отметил учитель труда Николай Васильевич Титов, привезенных материалов его ученикам хватит на этот учебный год и весь следующий! Также помощники Бориса Пайкина решают вопрос с закупкой швейных машинок в кабинеты домоводства для девочек.

В ближайшие дни в школу доставят гимнастические маты, а на каникулах начнет решаться вопрос и с заменой древних оконных блоков. Школе №44 посчастливилось попасть в своеобразный благотворительный пул Бориса Пайкина, который оказал уже поддержку более чем трем десяткам учебным заведениям Брянщины, а, значит, жизнь здесь будет и дальше налаживаться!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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