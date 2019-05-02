В Суражском районе иномарка съехала в кювет и опрокинулась

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-02T11:42:30+03:00

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В Суражском районе «Форд Фокус» съехал в кювет и опрокинулся. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов утра в среду, 1 мая, на 5-м километре автодороги Сураж-Гордеевка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

26-летний автомобилист не справился с управлением. В ДТП пострадали два пассажира иномарки. 29-летняя женщина получила травму головы, перелом костей таза и ссадины. Пострадавшую госпитализировали. 31-летний мужчина поранил висок. Его отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU