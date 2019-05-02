2019-05-02T11:37:25+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Речной иномарка врезалась в дерево: водитель погиб

ДТП случилось ночью 1 мая
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.Фото: Сергей ГАПОН
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В Володарском районе Брянска в ДТП погиб водитель иномарки. Автоавария случилась в среду, 1 мая, около половины четвертого ночи, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

40-летний водитель «Фольксваген Гольф» ехал со стороны кольцевой развязки у железнодорожного вокзала в сторону улицы Бурова. Машина съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево. Автомобилист умер от полученных травм на месте ДТП.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной автоаварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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