В Брянске на улице Речной иномарка врезалась в дерево: водитель погиб

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-02T11:37:25+03:00

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В Володарском районе Брянска в ДТП погиб водитель иномарки. Автоавария случилась в среду, 1 мая, около половины четвертого ночи, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

40-летний водитель «Фольксваген Гольф» ехал со стороны кольцевой развязки у железнодорожного вокзала в сторону улицы Бурова. Машина съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево. Автомобилист умер от полученных травм на месте ДТП.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной автоаварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU