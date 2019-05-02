В Брянске ночью загорелась квартира на улице Грибоедова
В Брянске ночью 2 мая случился пожар в квартире в многоэтажном доме на улице Грибоедова. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 0.01. На место выехали две пожарные машины и автолестница. Через две минуты спасатели прибыли.
Оказалось, что в одной из квартир загорелась мебель на площади пяти квадратных метров. С огнем справились меньше чем за 20 минут. В 0.21 пламя полностью потушили.
К счастью, во время пожара никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, почему загорелась мебель в квартире.
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ИСТОЧНИК KP.RU