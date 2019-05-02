2019-05-02T10:10:48+03:00
Происшествия

В Брянске у Черметовского моста нашли гранату времен войны

Взрывоопасный предмет обезвредили спасатели
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Советском районе Брянска нашли ручную гранату времен Великой отечественной войны. Сообщение об этом поступило на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисный ситуациях в среду, 1 мая. Взрывоопасный предмет обнаружили у Черметовского моста со стороны улицы Фокина.

На место выехала группа Брянского пожарно-спасательного центра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. В половину седьмого вечера спасатели обезвредили одну гранату РГД-33, которая пролежала в земле около 75 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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