2019-05-02T09:57:48+03:00
Происшествия

Ночью на площади Партизан в Брянске столкнулись две легковушки

Фотографии с места аварии опубликовали пользовали в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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Ночью на площади Партизан в центре Брянска столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 2 мая, на перекрестке улицы Красноармейской с проспектом Ленина. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в соцсетях. Судя по снимкам, машины получили серьезные повреждения.

В комментариях пишут, что есть пострадавшие. На место приезжала машина скорой помощи. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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