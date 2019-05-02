Ночью на площади Партизан в Брянске столкнулись две легковушки
Фотографии с места аварии опубликовали пользовали в соцсетях
Фото: vk.com.
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Ночью на площади Партизан в центре Брянска столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 2 мая, на перекрестке улицы Красноармейской с проспектом Ленина. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в соцсетях. Судя по снимкам, машины получили серьезные повреждения.
В комментариях пишут, что есть пострадавшие. На место приезжала машина скорой помощи. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU