На бульваре Гагарина в Брянске отметили День весны и труда

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-01T18:00:43+03:00

На бульваре Гагарина собралось около сотни горожан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске в среду, 1 мая, прошел торжественный митинг, посвященный Дню весны и труда. На бульваре Гагарина собрались представители профсоюзов, руководители города и области, работники брянских предприятий, студенты и жители города.

Выступающие говорили о современном значении праздника Весны и Труда, о его преемственности с вековыми трудовыми традициями нашей страны. Были отмечены достижения Брянщины, рассказали в пресс-службе мэрии.

Митинг продолжил праздничный концерт. Для брянцев выступили творческие коллективы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU