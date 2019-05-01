На бульваре Гагарина в Брянске отметили День весны и труда
На праздничный митинг пришли представители профсоюзов, трудовые коллективы, студенты
На бульваре Гагарина собралось около сотни горожан.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Брянске в среду, 1 мая, прошел торжественный митинг, посвященный Дню весны и труда. На бульваре Гагарина собрались представители профсоюзов, руководители города и области, работники брянских предприятий, студенты и жители города.
Выступающие говорили о современном значении праздника Весны и Труда, о его преемственности с вековыми трудовыми традициями нашей страны. Были отмечены достижения Брянщины, рассказали в пресс-службе мэрии.
Митинг продолжил праздничный концерт. Для брянцев выступили творческие коллективы города.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU