В День Победы в автобусах и троллейбусах Брянска будет играть музыка военных лет
В Брянске продолжается подготовка к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорили на совещании, которое провел мэр Александр Макаров, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Здания в городе украсят праздничными плакатами и баннерами. В центре Брянска установили праздничные инсталляции. На воинских мемориалах провели уборку.
Общественный транспорт также украсят к празднику. На машинах установят праздничную атрибутику, а в салоне будут звучать поздравления под музыку военных песен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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