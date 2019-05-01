В День Победы в автобусах и троллейбусах Брянска будет играть музыка военных лет

СЕГОДНЯ 21:15 2019-05-01T21:15:59+03:00

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В Брянске продолжается подготовка к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорили на совещании, которое провел мэр Александр Макаров, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Здания в городе украсят праздничными плакатами и баннерами. В центре Брянска установили праздничные инсталляции. На воинских мемориалах провели уборку.

Общественный транспорт также украсят к празднику. На машинах установят праздничную атрибутику, а в салоне будут звучать поздравления под музыку военных песен.

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ИСТОЧНИК KP.RU