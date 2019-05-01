2019-05-01T13:39:12+03:00
Общество

За убийство рыси брянский браконьер заплатил 200 тысяч рублей штрафа

Кроме того, он получил условный срок
Мария Дедкова
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В доме суражанина обнаружили шкуру и тушу животного.В доме суражанина обнаружили шкуру и тушу животного.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Суземского района поплатился за незаконную охоту. В конце прошлого года в лесничестве в районе поселка Кокоревка местный житель застрелили рысь.

Злоумышленника удалось найти полицейским. В доме суражанина обнаружили шкуру и тушу животного.

На мужчину завели уголовное дело. Недавно он выслушал вердикт суда - 200 тысяч рублей штрафа и два года лишения свободы условно.

Штраф житель Суражского района уже выплати, пояснили в пресс-службе УМВД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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