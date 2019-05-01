За убийство рыси брянский браконьер заплатил 200 тысяч рублей штрафа
Кроме того, он получил условный срок
В доме суражанина обнаружили шкуру и тушу животного.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Суземского района поплатился за незаконную охоту. В конце прошлого года в лесничестве в районе поселка Кокоревка местный житель застрелили рысь.
Злоумышленника удалось найти полицейским. В доме суражанина обнаружили шкуру и тушу животного.
На мужчину завели уголовное дело. Недавно он выслушал вердикт суда - 200 тысяч рублей штрафа и два года лишения свободы условно.
Штраф житель Суражского района уже выплати, пояснили в пресс-службе УМВД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU