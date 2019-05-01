Подробности ДТП под Брянском: пострадал водитель КамАЗа

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-01T15:14:52+03:00

Все случилось 30 апреля около 17.20 на улице Ленина. Фото: vk.com, Кирилл Такирнов

Его осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение

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Стали известны подробности ДТП, которое произошло в Брянском районе у села Супонево. Все случилось 30 апреля около 17.20 на улице Ленина.

- 47-летний водитель КамАЗа ехал в сторону Добруни, когда врезался в "Форд" под управлением 31-летней автомобилистки, - рассказывают подробности происшествия в УГИБДД по Брянской области. - От удара последний столкнулся с впереди ехавшим КамАЗом под управлением 35-летнего водителя.

В ДТП пострадал водитель первого большегруза. 47-летний мужчина получил ссадины и ушибы бедра. Медики оказали ему первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU