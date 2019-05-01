В Брянске 42-летняя женщина повредила ногу, упав в маршрутке

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-01T18:03:16+03:00

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В Брянске 42-летняя женщина упала в маршрутке. Об этом в Госавтоинспекцию сообщили работники скорой медицинской помощи. К ним с ушибом колена обратилась горожанка. Она рассказала, что травму получила во время ДТП, которое произошло днем 30 апреля на переулке Уральском. По факту ДТП полиция проводит проверку, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU