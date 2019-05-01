В Клинцах водитель иномарки сбил пенсионерку-нарушительницу

СЕГОДНЯ 21:53 2019-05-01T21:53:42+03:00

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В Клинцах на улице Октябрьской вечером 30 апреля произошло ДТП. Около шести часов вечера здесь сбили пенсионерку. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики из районной больницы, к которым с переломом пальца руки и ушибом ноги обратилась 83-летняя женщина. Старушке оказали первую помощь и отпустили домой.

Пенсионерка пояснила, что травмы получила в ДТП.

- По предварительной информации, 33-летний водитель "Митсубиси Каризма" сбил женщину-пешехода, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области.- Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU