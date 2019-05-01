2019-05-01T11:38:39+03:00
Звезды

В честь 75-летия области в Брянске пройдет концерт Александра Добронравова

Выступать артист будет под аккомпанемент Брянского симфонического оркестра
Мария Дедкова
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На сцены выйдут также брянские артисты.На сцены выйдут также брянские артисты.Фото: Мария Дедкова
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В честь 75-летия образования Брянской области 6 мая пройдет большой концерт. На нем выступит известный певец Александр Добронравов. Также на сцену выйдет Брянский симфонический оркестр. Дирижер - заслуженный артист России Эдуард Амбарцумян.

Выступят в этот день и солисты Брянской филармонии и лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, сообщает пресс-служба правительства Брянской области. Это молодая певица Любовь Нестерова и исполнитель Павел Тонких (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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