Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравили брянцев с Первомаем

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-01T11:14:12+03:00

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Уважаемые жители Брянской области! От души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомайский праздник дарит по-настоящему весеннее настроение. Это праздник надежд и созидания, единения людей труда на благо малой Родины и всей необъятной России! Поэтому особые слова благодарности в этот день адресованы тем, кто прославляет своими трудовыми успехами, талантом и профессиональным мастерством, спортивными и творческими достижениями Брянскую область!

ЛДПР всегда с особым трепетом и вниманием относится к человеку труда, стоит на защите его интересов. 1 Мая мы говорим большое спасибо ветеранам труда и тем, кто только начинает свою рабочую биографию, всем, кто доблестно трудился и сегодня направляет силы и способности на благо родной земли!

В этот праздничный день хочется пожелать всем жителям Брянской области здоровья и счастья, мира и благополучия! С праздником Весны и Труда! С 1 Мая!

Депутат Государственной Думы,

руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин.

Депутат Брянской областной Думы,

первый заместитель руководителя БРО ЛДПР Сергей Антошин.

ИСТОЧНИК KP.RU