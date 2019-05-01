2019-05-01T10:58:13+03:00
Происшествия

В Новозыбкове ищут пропавших мать и сына

Женщина с ребенком ушла на прогулку и не вернулась
Мария Дедкова
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Правоохранители подключились к поискам.Правоохранители подключились к поискам.Фото: Алексей ФОКИН
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В Новозыбкове пропали 33-летняя женщина с сыном. Около полуночи 29 апреля в дежурную часть полиции позвонила пожилая женщина и сказала, что ее дочь ушла на прогулку с шестилетним внуком и не вернулась. Правоохранители подключились к поискам, сообщает портал БрянскНОВОСТИ.RU. Однако пока молодую маму не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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