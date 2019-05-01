2019-05-01T10:03:14+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском столкнулись КамАЗ и бензовоз

ДТП произошло у села Супонево
Мария Дедкова
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Что стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.Фото: vk.com, Кирилл ТакирновЧто стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.Фото: vk.com, Кирилл Такирнов
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На трассе в Брянском районе у села Супонево КамАЗ протаранил бензовоз. ДТП произошло во вторник, 30 апреля. Об этом рассказали в соцсетях. В аварии большегруз получил повреждения кабины. Что стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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