На трассе под Брянском столкнулись КамАЗ и бензовоз

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-01T10:03:14+03:00

Что стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.Фото: vk.com, Кирилл Такирнов

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На трассе в Брянском районе у села Супонево КамАЗ протаранил бензовоз. ДТП произошло во вторник, 30 апреля. Об этом рассказали в соцсетях. В аварии большегруз получил повреждения кабины. Что стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU