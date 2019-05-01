2019-05-01T09:35:35+03:00
Общество

В Брянской области нашли пропавшего 77-летнего пенсионера

Алентин Кудрявцев, к сожалению, погиб
Мария Дедкова
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Брянца искали родственники, полиция и волонтеры.Брянца искали родственники, полиция и волонтеры.Фото: Елена МОРОЗОВА
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В Брянской области нашли пропавшего Алентина Кудрявцева. К сожалению, пенсионер погиб, сообщают в соцсетях волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Напомним, 77-летний Алентин Кудрявцев ушел из дома 28 апреля. Брянца искали родственники, полиция и волонтеры. Печальная новость о гибели пожилого мужчины стала известна вечером 29 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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