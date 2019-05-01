В Брянской области нашли пропавшего 77-летнего пенсионера
Алентин Кудрявцев, к сожалению, погиб
Брянца искали родственники, полиция и волонтеры.Фото: Елена МОРОЗОВА
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В Брянской области нашли пропавшего Алентина Кудрявцева. К сожалению, пенсионер погиб, сообщают в соцсетях волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".
Напомним, 77-летний Алентин Кудрявцев ушел из дома 28 апреля. Брянца искали родственники, полиция и волонтеры. Печальная новость о гибели пожилого мужчины стала известна вечером 29 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU