2019-04-30T18:31:02+03:00
Общество

На майские праздники автомобилистов на брянских трассах ждут массовые проверки

Полицейские будут следить, чтобы за рулем не было пьяных
Мария Дедкова
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В УГИБДД напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях.В УГИБДД напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области на майских праздниках пройдут массовые проверки. 1 мая полицейские будут дежурить на 10 и 11-м километрах автодороги «Брянск-Новозыбков». 2 мая - в Унече. 3 мая - в Навле. Цель проверок – выявить пьяных автомобилистов, сообщает областная Госавтоинспекция.

В УГИБДД напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. О нарушителях сообщите ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

ВАЖНО

Телефон дежурной части: (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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