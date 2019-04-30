2019-04-30T18:23:59+03:00
Общество

Генеральная репетиция парада ко Дню Победы пройдет 6 мая

На площади Ленина ограничат движение и парковку
Мария Дедкова
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9 мая по проспекту Ленина пройдут парадные расчеты.9 мая по проспекту Ленина пройдут парадные расчеты.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске генеральная репетиция парада ко Дню Победы состоится 6 мая. В этот день с 19.00 до 21.00 ограничат движение и парковку у домов №№33, 35, 37 и 39 на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

9 мая по проспекту Ленина пройдут действующие военнослужащие - солдаты и офицеры. А вслед за ними двинутся парадные расчеты брянских кадетских школ, юнармейцы, казаки, представители силовых и правоохранительных ведомств региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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