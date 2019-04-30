В Брянске на Театральной площади пройдет концерт ко Дню Победы
Артисты исполнят песни военных лет
Артисты выйдут на сцену у Театральной площади в 16.00 8 мая.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске пройдет концерт патриотической песни «Победы песенный салют». Артисты выйдут на сцену у Театральной площади в 16.00 8 мая.
В концерте примут участие творческие коллективы и исполнители силовых структур Брянской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для брянцев исполнят песни военных лет: «Катюша», «На безымянной высоте», «Журавли», «Смуглянка» и другие (0+).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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