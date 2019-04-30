ЛДПР поддержит родителей брянских школьников

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-30T17:23:57+03:00

В каждый набор, который родители школьников могут получить абсолютно бесплатно, входит ранец, тетради, ручки и футболки.

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Акция «Собери ребенка в школу» проводится в Брянской области с мая по июнь 2019 года под эгидой регионального отделения ЛДПР и депутата Государственной Думы Бориса Пайкина. Принять в ней участие могут многодетные и малообеспеченные семьи, чьи дети пойдут в сентябре в школу.

Уже сейчас в школах формируются списки первоклассников на новый учебный год. Чтобы родители избежали неизбежных трат на покупку необходимых школьных принадлежностей, ЛДПР запускает акцию «Собери ребенка в школу» заблаговременно.

В каждый набор, который родители школьников могут получить абсолютно бесплатно, входит ранец, тетради, ручки и футболки. Уже приготовлено более двух тысяч таких наборов, но при необходимости будут сформированы новые – никто из подавших заявку на их получение нуждающихся семей не получит отказа.

Адрес офиса регионального отделения партии: г. Брянск, ул. Горького, д. 17. Подать заявку на получение школьного набора и получить всю информацию о благотворительной акции «Собери ребенка в школу» вы можете по телефону: +7 (4832) 66-02-96.

Акция «Собери ребенка в школу» от ЛДПР носит постоянный характер, и в её рамках поддержку уже получили десятки тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU